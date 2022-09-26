Леонид Пасечник присвоил звание Героя ЛНР заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову

Леонид Пасечник вручил высшую награду Тимуру Иванову (справа). фото: ЛИЦ

Глава Республики Леонид Пасечник на торжественном открытии в Луганске многофункционального медицинского центра вручил высшую награду Героя ЛНР заместителю министра обороны Российской Федерации Тимуру Иванову.

- Эта награда всему Министерству обороны, военно-строительному комплексу. Ребята, спасибо! Вы сделали очередной подвиг, горжусь вами, - сказал Иванов.

Замминистра также получил нагрудный знак «За личный вклад в развитие здравоохранения ЛНР».

Новый медкомплекс площадью 11 тыс. кв. м был построен специалистами Военно-строительной компании (Военстрой) Минобороны РФ за 101 день. В нем расположены 100 двухместных палат со всем необходимым оснащением. В учреждении установлены компьютерные томографы, аппараты для рентгена, УЗИ, все для колоноскопии и эндоскопии, портативные аппараты искусственной вентиляции легких, ПЦР-лаборатория. На территории комплекса также возведена кислородно-газификационная станция, пункт дезинфекции автотранспорта, дизельная электростанция.

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