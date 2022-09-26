В Луганске открыли новый многофункциональный медицинский центр

Новый медкомплекс расположен на площади 11 тысяч квадратных метров. Фото: Марина Сулименко/ЛИЦ

Сегодня, 26 сентября, Глава ЛНР Леонид Пасечник и заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов торжественно открыли в Луганске многофункциональный медицинский центр.

Новый медкомплекс площадью 11 тыс. кв. метров был построен специалистами Военно-строительной компании (Военстрой) Минобороны РФ за 101 день. В нем расположены 100 двухместных палат со всем необходимым. В учреждении установлены компьютерные томографы, аппараты для рентгена, УЗИ, все для колоноскопии и эндоскопии, портативные аппараты искусственной вентиляции легких, ПЦР-лаборатория. На территории комплекса также возведена кислородно-газификационная станция, пункт дезинфекции автотранспорта, дизельная электростанция.

Леонид Пасечник и Тимур Иванов после открытия осмотрели медицинский центр. Фото: Марина Сулименко/ЛИЦ

- Украинские фашисты, отступая, разрушали все на своем пути, оставляя нам выжженную землю, оставляя нам проблемы, лишая воды, света, газа. Вместе с тем Российская Федерация, подтверждая свой жизненный принцип о том, что Россия своих не бросает, конечно же, взялась нам помогать, - сказал Глава Республики.

Он выразил слова благодарности за быстрое и качественное возведение нового центра.

- Еще два с половиной месяца мы с вами тут встречались и здесь ничего не было. Сегодня это полноценный объект, в котором внутри полностью под ключ сданы все палаты, в котором находится новейшее медицинское оборудование. Это, конечно, позволит нашей Республике повысить уровень и качество медицинского обслуживания наших жителей, - сказал Пасечник.

Замминистра обороны Российской Федерации Тимур Иванов сообщил, что медицинский центр хоть и был построен военными, но будет использоваться для лечения гражданских лиц.

Медцентр позволяет проводить весь комплекс диагностики. Фото: Марина Сулименко/ЛИЦ

- Это многофункциональное диагностическое медицинское заведение, которое позволяет проводить весь комплекс диагностики. Вся работа проводилась по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, - сообщил Иванов.

Он отметил, что комплекс является аналогом медцентров, построенных Минобороны на территории России.

- Сроки важны, работали почти тысяча человек круглосуточно. Все понимали, насколько это важно - оказать качественную медицинскую помощь всем жителям Луганска, - сказал замминистра обороны.

Комплекс будет использоваться для лечения гражданских лиц. Фото: Марина Сулименко/ЛИЦ

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко отметила, что Минобороны оказывает поддержку медикам Республики на постоянной основе.

- Это помощь нашим военнослужащим, это взаимодействие с военными медиками. Наши врачи сегодня обучаются базе Министерства обороны. Около 30 врачей сегодня повысили свою квалификацию, прошли курсы, - сказала она.

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