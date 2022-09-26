В Мариуполе новый многофункциональный медицинский центр уже в четверг примет первых пациентов

Основная специализация учреждения — помощь больным с воздушно-капельной инфекцией. Фото: ТГ/Пушилин

Новый многофункциональный медицинский центр открылся сегодня в Октябрьском районе Мариуполя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Сегодня в Мариуполе также открыли многофункциональный медицинский центр, в четверг он уже примет первых пациентов, - сообщил Глава ДНР.

Он выразил уверенность, что новый медкомплекс позволит повысить качество медицинского обслуживания.

Объект возводился силами военно-строительного комплекса Минобороны РФ с июля. Здесь есть диагностическое отделение, реанимация. Общая площадь центра — более 5 тыс. квадратных метров. Он насчитает 60 боксированных коек. Основная специализация учреждения — помощь больным с воздушно-капельной инфекцией, в частности, коронавирусом.

- Качество материалов, наполнение — восхищает то, что пациент будет себя ощущать не больным, а будто его поселили в четырехзвездочном отеле, — сказал и. о. главврача Мариупольской больницы скорой помощи Сергей Орлеанский. — Центра такого уровня у нас еще не было.

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