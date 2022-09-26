В Горловке при обстреле ВСУ ранены двое детей и их мама, а в Донецке на мине подорвалась женщина

Ночью и утром Горловка оказалась под обстрелом. Фото: ТГ/Приходько

Сегодня, 26 сентября, двое детей пострадали из-за обстрела центральной части Горловки. А в Донецке на мине «Лепесток» подорвалась женщина.

- Вследствие обстрела Центрально-Городского района Горловки (проспект Ленина) ранения получили двое детей 2009 и 2017 годов рождения, — сообщил глава администрации города Иван Приходько.

По уточнённым данным, также ранена женщина 1987 г.р., мама двоих пострадавших детей.

Приходько добавил, что украинские боевики повредили в этом районе остекление здания школы, многоквартирный дом, аптеку и остановочный комплекс, также перебит газопровод.

Тем временем, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что сегодня в столице на Семашко на мине-лепестке подорвалась женщина. По данным Штаба территориальной обороны ДНР украинские боевики с позиций в Карловке выпустили 2 ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган», оснащенные противопехотными минами ПФМ «Лепесток». Сброс мин был направлен на густозаселенный Кировский район Донецка.

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