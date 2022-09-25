«Это какой-то конгресс?»: Международных наблюдателей впечатлила высокая явка на референдуме о присоединении Донбасса к России

Фото: мэр Донецка Алексей Кулемзин
Международных наблюдателей впечатлила высокая явка жителей Донбасса и их мотивированность на референдуме о присоединении к России.
- Когда мы приехали в Ростов-на-Дону на избирательный участок, там было столько людей, такая очередь, что я подумала, что это какой-то конгресс, но оказалось, что это люди, которые хотят проголосовать, и они стоят в очереди, - отметила наблюдатель из Венесуэлы, член правления некоммерческой организации по наблюдению за выборами «Социальный проект» Ханлисберт Веласко.
Подобное она увидела и в ДНР.
- На многих избирательных участках мы видели, что люди приходят туда не просто положить бюллетень, они фотографируются там семьей, общаются и не спешат уходить, - рассказала Веласко.
Писатель из ФРГ Патрик Вааб подтвердил наблюдения своей коллеги. Все опрошенные им люди выступают за присоединение Донбасса к России.
- Не было ни одного человека, который бы сказал: «Я хочу в Украину», - сказал он.
Отметим, что международные наблюдатели уже несколько дней следят за ходом голосования на территории ДНР, ЛНР и России.
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