«Это какой-то конгресс?»: Международных наблюдателей впечатлила высокая явка на референдуме о присоединении Донбасса к России

Фото: мэр Донецка Алексей Кулемзин

Международных наблюдателей впечатлила высокая явка жителей Донбасса и их мотивированность на референдуме о присоединении к России.

- Когда мы приехали в Ростов-на-Дону на избирательный участок, там было столько людей, такая очередь, что я подумала, что это какой-то конгресс, но оказалось, что это люди, которые хотят проголосовать, и они стоят в очереди, - отметила наблюдатель из Венесуэлы, член правления некоммерческой организации по наблюдению за выборами «Социальный проект» Ханлисберт Веласко.

Подобное она увидела и в ДНР.

- На многих избирательных участках мы видели, что люди приходят туда не просто положить бюллетень, они фотографируются там семьей, общаются и не спешат уходить, - рассказала Веласко.

Писатель из ФРГ Патрик Вааб подтвердил наблюдения своей коллеги. Все опрошенные им люди выступают за присоединение Донбасса к России.

- Не было ни одного человека, который бы сказал: «Я хочу в Украину», - сказал он.

Отметим, что международные наблюдатели уже несколько дней следят за ходом голосования на территории ДНР, ЛНР и России.

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