Юрист Владислав Красников выбрал хорошие перспективы для себя и своей семьи Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецкой Народной Республике продолжается референдум о присоединении к России. Второй день жители голосуют дома. Члены избирательных комиссий приносят урны для голосования прямо под двери.

ИСПОЛНЕНИЕ ВОСЬМИЛЕТНЕЙ МЕЧТЫ

Донбассовцам радостно. У людей счастливые лица, блеск в глазах и неподдельная надежда на победный мир.

- Я еще ходил на референдум в 2014 году, у нас тут в школе был участок, - рассказывает «КП» житель Киевского района Донецка Григорий Федоров, когда к нему домой с урной для голосования пришли члены избирательной комиссии. - Мы уже тогда думали о присоединении к России. С самого начала вооруженного конфликта понятно, что с такой Украиной нам не по пути, а за все это время они еще больше озверели, мы увидели их настоящее лицо.

Григорий Федоров со своей супругой Марией Кирилловной вот-вот должны получить российские паспорта. Они уверены, что проведение референдума послужит началу возрождения Донбасса.

Людмила Оралкина ждет от референдума, прежде всего, победного мира Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Мечта нами движет, - подключилась Мария Федорова, опуская в переносную урну бюллетень.

СЛЕЗЫ РАДОСТИ И НОВЫЕ НАДЕЖДЫ

- Столько ждали: настрой – отличный! - едва сдерживает слезы радости Людмила Оралкина. - Мы очень рады, что теперь будем с Россией вместе! Главное сейчас – чтобы не обстреливали. Мы все очень ждем мира.

Людмила Евгеньевна – дочь уроженцев Ленинграда. Родилась в Донецке. Последние восемь лет не выезжала из города. Женщина надеется, что в обозримой перспективе в дистанционке для студентов не будет надобности и ее внучка первокурсница Алина сможет посещать занятия в медуниверситете.

Донбассовцы голосовали против бандеровской власти Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- ВСУ обстреливали нас задолго до первого референдума, - рассказывает ее соседка Тамара Смирнова, которая уже проголосовала. - Над домами кружили вертолеты и сбрасывали бомбы, а киевские власти заявляли, что мы сами себя убиваем. У меня много родственников живет в России, зовут к себе. Однако дети и внуки уезжать не хотят.

ЛЮДИ БОЯЛИСЬ НЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ

С третьего этажа на восьмой с больной спиной поднимается Валентина Бондарева. Женщина слышала, что в доме работает выездная избирательная комиссия.

Чтобы отдать свой голос, Валентина Бондарева с больной спиной «гонялась» за комиссией Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Боялась не проголосовать, - признается она, протягивая членам избирательной комиссии паспорт. – Мне 63 года. Еле хожу (другие жильцы поддерживают Елену Викторовну за руки). Я очень ждала этого дня. Это будущее наших детей, внуков, правнуков!

Так выглядит бюллетень Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Женщина добавляет, что при режиме бандеровской власти жители Донбасса ничего хорошего не видели. Валентина Бондарева живет в Донецке с 4 лет.

- Я выбрал мирную жизнь и хорошие перспективы для себя и своей семьи, - выходит проголосовать юрист Владислав Красников.

Владислав Красников выбрал хорошие перспективы для себя и своей семьи Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Правозащитник рассказал, что российское законодательство – одно из лучших в мире. Оно обкатано, позволит эффективнее защищать права человека.

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