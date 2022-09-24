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Общество24 сентября 2022 8:00

Мечта нами движет: Что говорят жители Донецка во время голосования на референдуме

Корреспондент «КП» вместе с членами избирательной комиссии прошелся по квартирам избирателей
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Юрист Владислав Красников выбрал хорошие перспективы для себя и своей семьи

Юрист Владислав Красников выбрал хорошие перспективы для себя и своей семьи

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецкой Народной Республике продолжается референдум о присоединении к России. Второй день жители голосуют дома. Члены избирательных комиссий приносят урны для голосования прямо под двери.

ИСПОЛНЕНИЕ ВОСЬМИЛЕТНЕЙ МЕЧТЫ

Донбассовцам радостно. У людей счастливые лица, блеск в глазах и неподдельная надежда на победный мир.

- Я еще ходил на референдум в 2014 году, у нас тут в школе был участок, - рассказывает «КП» житель Киевского района Донецка Григорий Федоров, когда к нему домой с урной для голосования пришли члены избирательной комиссии. - Мы уже тогда думали о присоединении к России. С самого начала вооруженного конфликта понятно, что с такой Украиной нам не по пути, а за все это время они еще больше озверели, мы увидели их настоящее лицо.

Григорий Федоров со своей супругой Марией Кирилловной вот-вот должны получить российские паспорта. Они уверены, что проведение референдума послужит началу возрождения Донбасса.

Людмила Оралкина ждет от референдума, прежде всего, победного мира

Людмила Оралкина ждет от референдума, прежде всего, победного мира

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Мечта нами движет, - подключилась Мария Федорова, опуская в переносную урну бюллетень.

СЛЕЗЫ РАДОСТИ И НОВЫЕ НАДЕЖДЫ

- Столько ждали: настрой – отличный! - едва сдерживает слезы радости Людмила Оралкина. - Мы очень рады, что теперь будем с Россией вместе! Главное сейчас – чтобы не обстреливали. Мы все очень ждем мира.

Людмила Евгеньевна – дочь уроженцев Ленинграда. Родилась в Донецке. Последние восемь лет не выезжала из города. Женщина надеется, что в обозримой перспективе в дистанционке для студентов не будет надобности и ее внучка первокурсница Алина сможет посещать занятия в медуниверситете.

Донбассовцы голосовали против бандеровской власти

Донбассовцы голосовали против бандеровской власти

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- ВСУ обстреливали нас задолго до первого референдума, - рассказывает ее соседка Тамара Смирнова, которая уже проголосовала. - Над домами кружили вертолеты и сбрасывали бомбы, а киевские власти заявляли, что мы сами себя убиваем. У меня много родственников живет в России, зовут к себе. Однако дети и внуки уезжать не хотят.

ЛЮДИ БОЯЛИСЬ НЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ

С третьего этажа на восьмой с больной спиной поднимается Валентина Бондарева. Женщина слышала, что в доме работает выездная избирательная комиссия.

Чтобы отдать свой голос, Валентина Бондарева с больной спиной «гонялась» за комиссией

Чтобы отдать свой голос, Валентина Бондарева с больной спиной «гонялась» за комиссией

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Боялась не проголосовать, - признается она, протягивая членам избирательной комиссии паспорт. – Мне 63 года. Еле хожу (другие жильцы поддерживают Елену Викторовну за руки). Я очень ждала этого дня. Это будущее наших детей, внуков, правнуков!

Так выглядит бюллетень

Так выглядит бюллетень

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Женщина добавляет, что при режиме бандеровской власти жители Донбасса ничего хорошего не видели. Валентина Бондарева живет в Донецке с 4 лет.

- Я выбрал мирную жизнь и хорошие перспективы для себя и своей семьи, - выходит проголосовать юрист Владислав Красников.

Владислав Красников выбрал хорошие перспективы для себя и своей семьи

Владислав Красников выбрал хорошие перспективы для себя и своей семьи

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Правозащитник рассказал, что российское законодательство – одно из лучших в мире. Оно обкатано, позволит эффективнее защищать права человека.

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