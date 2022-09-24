Мечта нами движет: Что говорят жители Донецка во время голосования на референдуме

Юрист Владислав Красников выбрал хорошие перспективы для себя и своей семьи
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В Донецкой Народной Республике продолжается референдум о присоединении к России. Второй день жители голосуют дома. Члены избирательных комиссий приносят урны для голосования прямо под двери.
ИСПОЛНЕНИЕ ВОСЬМИЛЕТНЕЙ МЕЧТЫ
Донбассовцам радостно. У людей счастливые лица, блеск в глазах и неподдельная надежда на победный мир.
- Я еще ходил на референдум в 2014 году, у нас тут в школе был участок, - рассказывает «КП» житель Киевского района Донецка Григорий Федоров, когда к нему домой с урной для голосования пришли члены избирательной комиссии. - Мы уже тогда думали о присоединении к России. С самого начала вооруженного конфликта понятно, что с такой Украиной нам не по пути, а за все это время они еще больше озверели, мы увидели их настоящее лицо.
Григорий Федоров со своей супругой Марией Кирилловной вот-вот должны получить российские паспорта. Они уверены, что проведение референдума послужит началу возрождения Донбасса.
Людмила Оралкина ждет от референдума, прежде всего, победного мира
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
- Мечта нами движет, - подключилась Мария Федорова, опуская в переносную урну бюллетень.
СЛЕЗЫ РАДОСТИ И НОВЫЕ НАДЕЖДЫ
- Столько ждали: настрой – отличный! - едва сдерживает слезы радости Людмила Оралкина. - Мы очень рады, что теперь будем с Россией вместе! Главное сейчас – чтобы не обстреливали. Мы все очень ждем мира.
Людмила Евгеньевна – дочь уроженцев Ленинграда. Родилась в Донецке. Последние восемь лет не выезжала из города. Женщина надеется, что в обозримой перспективе в дистанционке для студентов не будет надобности и ее внучка первокурсница Алина сможет посещать занятия в медуниверситете.
Донбассовцы голосовали против бандеровской власти
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
- ВСУ обстреливали нас задолго до первого референдума, - рассказывает ее соседка Тамара Смирнова, которая уже проголосовала. - Над домами кружили вертолеты и сбрасывали бомбы, а киевские власти заявляли, что мы сами себя убиваем. У меня много родственников живет в России, зовут к себе. Однако дети и внуки уезжать не хотят.
ЛЮДИ БОЯЛИСЬ НЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ
С третьего этажа на восьмой с больной спиной поднимается Валентина Бондарева. Женщина слышала, что в доме работает выездная избирательная комиссия.
Чтобы отдать свой голос, Валентина Бондарева с больной спиной «гонялась» за комиссией
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
- Боялась не проголосовать, - признается она, протягивая членам избирательной комиссии паспорт. – Мне 63 года. Еле хожу (другие жильцы поддерживают Елену Викторовну за руки). Я очень ждала этого дня. Это будущее наших детей, внуков, правнуков!
Так выглядит бюллетень
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Женщина добавляет, что при режиме бандеровской власти жители Донбасса ничего хорошего не видели. Валентина Бондарева живет в Донецке с 4 лет.
- Я выбрал мирную жизнь и хорошие перспективы для себя и своей семьи, - выходит проголосовать юрист Владислав Красников.
Владислав Красников выбрал хорошие перспективы для себя и своей семьи
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Правозащитник рассказал, что российское законодательство – одно из лучших в мире. Оно обкатано, позволит эффективнее защищать права человека.
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