В Горловке обстрелами ВСУ ранены двое членов избиркома референдума о присоединении ДНР к России

Фото: Иван Приходько

Сегодня, 25 сентября, в Головке два представителя участковых избирательных комиссий ранены в результате украинских обстрелов. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

- В Горловке количество раненых обстрелом вооруженных формирований Украины членов участковых избирательных комиссий увеличилось до двух. По уточненным данным, пострадала женщина 1984 года рождения, которая в момент обстрела осуществляла организацию выездного голосования по улице Яковенко, - рассказал градоначальник.

Ранее Иван Приходько сообщал о ранении мужчины 1974 года рождения - члена комиссии референдума. Это произошло в поселке Геологоразведки.

- Члены участковых избирательных комиссий осуществляют обход по своим участкам, чтобы жители города смогли безопасно проголосовать дома. Это героический труд который, к сожалению, в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны украинских карателей, сопряжен с риском для жизни, - прокомментировал мэр.

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