Глава ДНР наградил посмертно погибшего 25 сентября украинского экс-нардепа Алексея Журавко

Алексей Журавко погиб в результате ракетного удара по гостинице в центре Херсона. Фото: Телеграм Пушилина

Сегодня, 25 сентября, в Херсоне погиб бывший украинский депутат Алексей Журавко. Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования его семье.

- Каждый, кто знал Алексея Журавко, не мог не восхищаться силой духа этого мужественного человека. В числе очень немногих депутатов Верховной рады он в 2014 году встал на сторону Донбасса и все эти годы много раз бывал в Республике, разделяя наши устремления и поддерживая нас, - сообщил Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Глава ДНР посмертно наградил Алексея медалью «За отвагу».

Алексей Журавко с рождения был инвалидом. С 2006 по 2012 годы являлся депутатом Верховной рады от «Партии регионов». После госпереворота в Киеве был в оппозиции к власти. Уже в следующем году перебрался в Россию. В Херсонской области находился с апреля этого года.

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