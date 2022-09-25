Спецслужбы ДНР предотвратили теракты на референдуме о присоединении к России

В Республике ликвидировали агентурную сеть украинских диверсантов. Фото: МГБ ДНР

В ДНР вскрыли агентурную сеть Службы внешней разведки (СВР) Украины, которая готовила теракты во время проведения Референдума о воссоединении с Российской Федерацией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства Государственной Безопасности (МГБ) ДНР.

- В апреле 2022 года был задержан житель Володарского Овсянников Валерий Юрьевич 1955 г.р., экс-сотрудник СБУ, который оказался внештатным агентом службы внешней разведки Украины. Он дал признательные показания и указал месторасположение штаба СВР в Мариуполе, - отметили в МГБ.

Во время обыска используемой украинской спецслужбой организации для прикрытия «Диалог», а также жилья агента были обнаружены секретные документы. Анализ документов и показаний Овсянникова позволил МГБ вскрыть преступные планы террористов, а также выявить агентурную сеть противника на территории Республики.

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