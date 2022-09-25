Мирный житель подорвался в районе Покровского на неизвестном взрывном устройстве

Пострадавшего доставили в местную больницу Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В окрестностях села Покровское, что в Старобешевском районе ДНР, при детонации взрывного устройства подорвался мирный житель. Раньше в соответствии с Минскими соглашениями там был участок разведения сил и средств.

- В Старобешевском районе возле села Петровское во время проведения работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался мирный житель 1970 года рождения, - говорится в сообщении Штаба территориальной обороны ДНР.

Мужчину госпитализировали в больницу Старобешево.

Ранее сегодня сообщалось еще об одном раненом - в Кировском районе Донецка. 43-летний мирный житель попал под обстрел вооруженных формирований Украины.

По данным СЦКК ДНР, за прошедшие сутки в ДНР один мирный житель погиб, еще девять – ранены. Противник применял ракету AGM-88 HARM, артиллерию 155 и 152 мм, танки и минометы 120 мм.

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