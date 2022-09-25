В Донецке на Абакумова в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель

Раненого отвезли в специализированное отделение столичной больницы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 25 сентября, в Донецке в районе шахты имени Абакумова в результате украинского обстрела ранен мужчина 1979 года рождения. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

- Пострадавшего с осколочными ранениями госпитализирован в ДОКТМО (больница Калинина) в отделение нейрохирургии, - проинформировал Алексей Валерьевич.

Информация о результатах обстрелов украинскими боевиками жилых кварталов столицы продолжает поступать.

Только за одни прошедшие сутки в Республике, по данным СЦКК, один мирный житель погиб (Куйбышевский район Донецка), еще девять – ранены (Ворошиловский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка, Горловка, Енакиево). За это время повреждены сорок два дома и одиннадцать объектов гражданской инфраструктуры. Противник применял ракету AGM-88 HARM, артиллерию 155 и 152 мм, танки и минометы 120 мм.

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