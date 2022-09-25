Всемирно известная пианистка Валентина Лисица проголосует на референдуме о присоединении к России

Валентина Лисица. Фото: соцсети

Любимица Донбасса, выдающаяся пианистка Валентина Лисица, получившая в прошлом году гражданство Донецкой Народной Республики, примет участие в референдуме о вхождении Республики в состав Российской Федерации. Об этом сегодня сообщил генеральный директор-художественный руководитель Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий.

- После отыгранного в Португалии концерта Валентина Евгеньевна спешит в Москву, чтоб в помещении Посольства ДНР в России, где работает избирательный участок, сделать свой выбор, - рассказал Александр Александрович.

А уже 2 октября в Луганской филармонии Валентина Лисица примет участие в концерте, посвященном международному дню музыки. Донецкие же поклонники пианистки надеются и верят, что очень скоро ситуация будет благоприятствовать тому, чтобы и в Донецкой филармонии состоялись концерты с участием Валентины.

Впервые Лисица приехала в Донецк в 2015 году. Для жителей Донбасса ее визит означал нечто большее, чем просто концерт классической музыки. Пианистка выступила под открытым небом в парке Ленинского комсомола, что в Киевском районе Донецка, под раздающиеся вдалеке разрывы снарядов ВСУ. С тех пор подобные выступления в Донецке стали для Лисицы традиционными.

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