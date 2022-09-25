В Донбассе стартовал третий день референдума о присоединении к России

Сегодня и завтра люди будут голосовать дома, а уже 27-го – на избирательных участках Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 25 сентября, жители Донецкой Народной Республики продолжат голосовать по месту жительства: члены избирательных комиссий приносят урны для голосования и бюллетени прямо на придомовые территории.

Напомним, что явка на референдуме в ДНР за два дня составила 55,05 процентов. По данным ЦИК, в Республике проголосовали более 878 тысяч человек, на зарубежных участках - свыше 235 тысяч граждан.

Референдум, на котором жителям предлагается ответить, поддерживают ли они вхождение ДНР в состав России на правах субъекта Российской Федерации, будет идти по 27 сентября включительно. Одновременно плебисцит проходит в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

По итогам двух дней голосования на референдуме о присоединении к России в ЛНР явка составила больше 48 процентов. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ поддержит волю людей.

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