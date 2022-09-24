«Теперь можно ничего не бояться»: Жители освобожденных городов ЛНР активно голосуют на референдуме о вхождении в состав России

Голосование на референдуме в Марковском районе. Фото: Администрация Марковского района

Жители Республики активно участвуют и спешат отдать свой голос. Всего на территории ЛНР, и в том числе и на освобожденной части, работает 461 участковая комиссия.

Как отмечает председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко, активность жителей высокая.

Голосование на референдуме в Марковском районе. Фото: Администрация Марковского района

– Активность очень высокая на участках, отзывы положительные. Люди желают голосовать, поэтому максимально принимаем очень много звонков в центральную избирательную комиссию. Стараемся, чтобы комиссии, которые работают вне помещения, выехали, обслужили территории, – отметила Елена Кравченко.

Жительница Мелового Нина Александровна. Фото: «Луганьмедиа»

Как рассказала Елена Кравченко, в республике работают более 660 групп, которые организовывают голосование в домах, дворах жителей, и в учреждениях по месту работы.

Жительница Мелового Нина Александровна 23 сентября получила паспорт ЛНР и сразу же проголосовала по новому документу.

– У меня сегодня вдвойне радостный день – сегодня я получила паспорт ЛНР, и с этим же паспортом я пришла в Дом культуры на избирательный участок, чтобы проголосовать за нашу независимость, за соединение с Россией, за нашу независимость в составе России! У меня два внука на передовой. В эти минуты они защищают наш народ! Хочу, чтобы люди поняли: хватит! Люди восемь лет жили в неопределенности, я знаю – один из моих внуков из Луганска. И надо определиться! И теперь можно будет не бояться ничего. Хочу сказать: не бойтесь, люди, защищать свою страну и людей наших. Вместе с Россией мы один народ! Победа будет за нами!– поделилась Нина Александровна.

Начальник медслужбы Станично-Луганского территориального медицинского объединения Владимир Демиденко. Фото: ЛИЦ

Молодожены Денис и Дарья из Марковского района. Фото: Администрация Марковского района

А жители Марковского района Денис и Дарья 24 сентября праздновали свадьбу и в этот торжественный день проголосовали.

Выездное голосование для всех, кому это необходимо

Члены избирательных комиссий посещают жителей на дому. Председатель территориальной комиссии Станично-Луганского района Валентина Коновалова рассказала, что члены комиссии посетят жителей посёлка.

– Мы обойдем все улицы, все предприятия, чтобы каждый человек имел возможность проголосовать, чтобы каждый человек выявил свое волеизъявление. Эти участки у нас будут работать четыре дня на выезды, и 27 числа будет голосование в помещении, – рассказала Валентина Коновалова.

Депутат Госдумы России Павел Симигин в Марковском районе. Фото: личный архив

В Станице Луганской организованы 18 избирательных комиссий, которые работают на улицах и предприятиях. Лечащиеся и медики смогли проголосовать в Станично-Луганском территориальном медицинском объединении.

– Я – украинец, я люблю ту Украину, которая была до 2014 года. С этой Украиной мне не по пути. Мой выбор – Россия, я люблю Россию. И я думаю, что мы с Россией преодолеем любые трудности, – подчеркнул начальник районной медслужбы Владимир Демиденко.

Владимир Демиденко уточнил, что к пациентам, которые лежат в палатах и не могут их покинуть, члены комиссии пришли лично.

Голосование на референдуме в Северодонецке. Фото: Администрация Северодонецка

На референдуме приняли все меры безопасности

Начальник управления общественной безопасности МВД ЛНР полковник полиции Александр Дрючин сообщил, что все структуры слажено работают над безопасностью во время проведения референдума.

Голосование на референдуме в Северодонецке. Фото: Администрация Северодонецка

– Налажено тесное взаимодействие с представителями Центральной избирательной комиссии, МГБ, МЧС ЛНР. На охрану общественного порядка задействуются силы Министерства внутренних дел, сводного отряда полиции главного управления Министерства внутренних дел России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и подразделения Росгвардии России, – отметил Александр Дрючин.

Наблюдатель из Германии Сергей Филберт. Фото: Личный архив

Но есть обстоятельства, которые не зависят от ЛНР – украинские военные устраивали провокации и обстреливали из реактивной системы залпового огня HIMARS Сватово, поселок городского типа Нижняя Дуванка в Сватовском районе, Рубежное, Стаханов, Алчевск. Из-за этого некоторые участковые комиссии референдума 23 сентября досрочно завершили работу.

– Для того, чтобы сохранить жизни и членов комиссий, и мирных граждан, мы согласились с предложением наших правоохранителей, Народной милиции, что есть необходимость на некоторых территориях досрочно закончить работу, – сообщила Елена Кравченко.

Наблюдатели следят за ходом референдума

В Луганской Народной Республике за прохождением референдума следят порядка 40 иностранных наблюдателей, в том числе из ЕС. Как сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко, приезжают наблюдатели из Франции, Великобритании, Бразилии, Нидерландов, Германии, Камеруна, Словакии и Беларуси.

Голосование на референдуме в Северодонецке. Фото: Администрация Северодонецка

Депутат Госдумы России Павел Симигин как наблюдатель посетил участки голосования в Марковском районе.

– Голосование активное, выездные комиссии работают, люди голосуют и на участках. Власти республики делают все, чтобы голосование проходило безопасно для жителей. Именно поэтому референдум пройдёт в течение пяти дней и преимущественно в выездном формате, – сообщает наблюдатель.

Наблюдатель из Германии Сергей Филберт приехал в ЛНР, чтобы самому увидеть все, так как в европейских СМИ это не покажут.

Наблюдатель на референдуме в ЛНР из Словакии Любица Блашкова. Фото: ЛИЦ

– Мы решили подключиться к комиссии наблюдателей, раз нам выпал такой исторический шанс. Мы подключились к референдуму, потому что точно знаем, что в наших СМИ об этом не расскажут и не покажут. Все наши западные руководители сразу сказали, что не признают это ни в коем случае. И мы считаем своим журналистским долгом показать все, что здесь происходит, нашим европейским гражданам, – сказал блогер, журналист и политический активист из Германии Сергей Филберт.

Наблюдатель из Словакии Любица Блашкова считает, что жители Донбасса на референдуме о вхождении Республик в состав РФ показывают важность единства.

– Я думаю, все получится, и вы будете присоединены к России. Потому что единство – это большая сила. Поэтому нас долгие годы пытались все рассоединить. Особенно славян. И, к сожалению, многие славяне помогают англосаксам. Я надеюсь, вы будете первой ласточкой, которая покажет всем остальным славянам, что надо делать, что надо быть просто вместе, – подчеркнула Любица Блашкова.

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