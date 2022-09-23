Международный наблюдатель не выявил нарушений во время проведения референдума в ДНР

За ходом голосования в ДНР следят 129 наблюдателей из других стран Фото: Иван ЖИЛЯК

В первый день проведения в ДНР референдума по вопросу присоединения к России никаких нарушений выявлено не было. Об этом сообщил во время брифинга в Донецке международный наблюдатель из Италии Элизео Бертолази.

Он отметил, что в течение дня побывал на трех выездных участках для голосования. Один из них располагался в Донецке и два - в Макеевке.

- Я очевидец прямой. Расскажу: не видел никакого нарушения права, видел полную свободу. Гулял и фотографировал, никто мне не сказал: «Извините, вы не можете сфотографировать, вы не можете снимать», - подчеркнул итальянец.

Отметим, ранее в Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики заявили, что за ходом голосования в ДНР следят 946 наблюдателей. Кроме того, сообщалось, что на референдум о воссоединении Республики с Россией были аккредитованы 129 наблюдателей из других стран - РФ, Италии, Венесуэлы, Румынии, Того и ЮАР.

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