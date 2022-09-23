За ходом проведения референдума в ДНР следит почти тысяча наблюдателей

Референдум пройдет с 23 по 27 сентября Фото: Иван ЖИЛЯК

Почти тысяча наблюдателей задействованы в процессе проведения референдума о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России на правах субъекта РФ. Об этом можно судить по данным Центральной избирательной комиссии ДНР.

В медиацентре ЦИК установлено электронные табло, где обозначено число избирателей - их более 1,5 миллиона человек, количество членов территориальных комиссий - 119, а также наблюдателей - 946.

Те на протяжении ближайших пяти дней будут мониторить ситуацию и следить за соблюдением прав участников референдума.

Напомним, в ДНР фиксируют повышенную активность жителей в первый день голосования на референдуме о присоединении к РФ. По сообщениям участковых комиссий, население проявляет большой интерес к событию.

Что касается самого референдума, то он начался штатно, все избирательные комиссии приступили к своей работе в срок. Мобильные группы уже разъехались по маршрутам. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых территориях, а в последний день откроются избирательные участки.

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