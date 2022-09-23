Военнослужащие ДНР, находящиеся на фронте, также принимают участие в референдуме

Волеизъявление идет активно. Фото: УНМ ДНР

Защитники Донецкой Народной Республики также могут принять участие в голосовании на референдуме о присоединении к РФ, в том числе и те из них, кто сейчас находится на фронте. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Наряду с мирными жителями, военнослужащие Народной милиции ДНР также приняли участие в голосовании на референдуме по вопросу вхождения Республики в состав Российской Федерации, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

Там пояснили, что для бойцов, которые несут службу на передовой, было организовано выездное голосование.

- Волеизъявление идет активно, не так, конечно, как в жилых районах, но мы стараемся, чтобы каждый имел возможность сделать тот выбор, к которому мы идем долгие годы, - заявили в Народной милиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР фиксируют повышенную активность жителей в первый день голосования на референдуме о присоединении к РФ. По сообщениям участковых комиссий, население проявляет большой интерес к событию.

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