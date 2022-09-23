Макеевский металлургический завод начал отгрузку стройматериалов в Мариуполь

Уже в сентябре в городе был возведен новый жилой комплекс, при строительстве которого использовалась продукция ММЗ. Фото: сайт Главы ДНР

Макеевский металлургический завод запустил доставку арматурного проката в Мариуполь. Об этом сообщили в пресс-службе Южного горно-металлургического комплекса, управляющего предприятием.

Там отметили, что продукция завода используется строителями при возведении нового жилья в освобожденном городе.

- Макеевским металлургическим заводом началась отгрузка арматурного проката для восстановления Мариуполя. Уже в сентябре в городе возведен новый жилой комплекс, при строительстве которого использовалась продукция ММЗ, - рассказали там.

Уточняется, что к концу года в Мариуполе планируют построить около 100 тысяч квадратных метров нового жилья для 15 тысяч жителей. ЮГМК намерен предоставить весь объем необходимого для этого арматурного проката.

Напомним, ранее сообщалось, что на Алчевском меткомбинате будут производить металл для восстановления Донбасса. Сегодня весь регион живет в ожидании грандиозной стройки.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Компания российского бизнесмена поможет восстановить промышленную мощь Донбасса

На Петербургском международном экономическом форуме подписан ряд судьбоносных соглашений (подробнее)