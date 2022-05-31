На Алчевском меткомбинате будут производить металл для восстановления Донбасса

Предприятие поможет региону материалами, необходимыми для восстановительных работ. Фото: АМК

Алчевский металлургический комбинат в ЛНР будет производить металл и конструкции из него для восстановления Донбасса. Об этом заявил во время рабочего визита на предприятие генеральный директор «Южного горно-металлургического комплекса» Евгений Юрченко.

По словам руководителя компании, сегодня вся Республика живет в ожидании восстановления.

- Нам всем предстоит большая стройка, которая, в свою очередь, невозможна без металла и металлоконструкций. И мы обязательно произведем и поставим металл для будущего восстановления не только ЛНР, но и всего Донбасса, - сказал Юрченко.

Уточняется, что генеральный директор ЮГМК посетил основные производственные цеха Алчевского комбината и ознакомился с их работой вместе с российскими экспертами. Они понаблюдали за тем, как производится кокс, разливается сталь по формам, а также побывали в кислородно-конвертерном цехе.

Напомним, ранее сообщалось, что с приходом нового инвестора предприятие получило свежий глоток воздуха. Старое и ветхое оборудование меняется и ремонтируется, задолженности по зарплатам рабочим выплачены. Кроме того, оплата труда регулярно растет.

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