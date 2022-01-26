Инвестор Евгений Юрченко на Алчевском меткомбинате: К 2025 года мы планировали выйти на уровень зарплат Южного федерального округа – но уже приближаемся к этой отметке

Леонид Пасечник и Евгений Юрченко посетили Алчевский меткомбинат. Фото: ЛИЦ

В последнее время экономики ДНР и ЛНР активно развиваются. А с приходом нового инвестора крупные предприятия Республик получили свежий глоток воздуха. Старое и ветхое оборудование меняется и ремонтируется, задолженности по зарплатам рабочим – выплачены. Кроме того, оплата труда регулярно растет.

Например, на Алчевском металлургическом комбинате (АМК) средняя зарплата сегодня составляет около 47 тысяч рублей. А по основным рабочим специальностям средняя заработная плата поднята примерно до 100 тысяч рублей.

25 января Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вместе с инвестором, гендиректором Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК) Евгением Юрченко ознакомились с работой кислородно-конвертерного цеха АМК.

Благодаря быстрому восстановлению производства, повышение заработной платы на предприятии идет с опережением графика, - говорит Юрченко. - В свое время мы планировали к 2025 году выйти по оплате труда на уровень Южного федерального округа, а сейчас мы можем сказать, что не прошло и восьми месяцев, и вот через семь месяцев мы объявляем, что вышли практически на этот уровень.

Инвестор отметил, что на предприятие возвращаются квалифицированные специалисты, число рабочих растет ежедневно.

- Сегодня каждый день от 30 до 50 заявлений на прием на работу на Алчевский комбинат мы принимаем. Эти люди приходят не для того, чтобы провести здесь неделю или месяц, а для того, чтобы связать свою судьбу, судьбу своих детей с тем предприятием, которое еще в позапрошлом веке начало свою деятельность на территории луганской земли, - сказал Евгений Юрченко.

Руководитель Республики подчеркнул, что Алчевский меткомбинат стал локомотивом развития экономики ЛНР.

- То есть, заработает Алчевский меткомбинат - будет работа нашему угольному предприятию «Востокуголь», с работой будет железная дорога и масса других предприятий, - объяснил Пасечник. - С приходом нового инвестора первое, что бросилось в глаза, это настроение людей, настроение рабочих, которые работают на Алчевском меткомбинате. Люди очень довольны. Отношение инвестора к заводу, к работе, оно более чем порядочное. Работа организована правильно, в нужном направлении.

Глава ЛНР вручил Евгению Юрченко почетный знак. Фото: ЛИЦ

В конце встречи на предприятии, Глава ЛНР Леонид Пасечник наградил Евгения Юрченко почетным знаком «От благодарного народа ЛНР».

- Я за всю работу, которую вы сделали, за весь тот вклад абсолютно искренне от всей души хочу поблагодарить вас и вручить вот такой знак, - обратился руководитель государства к инвестору. – Уверен, что вы продолжите успешную работу по развитию промышленных предприятий Республики, перешедших под управление ЮГМК.

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