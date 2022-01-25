Денис Пушилин – молодежи ДНР: У нас Республика молодая – активная и амбициозная, и логично, что мы ставку делаем на вас

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

В столице Донецкой Народной Республики прошел форсайт-форум «Молодежь – образ будущего». В нем принял участие и Глава ДНР Денис Пушилин. Денис Владимирович дал старт проведению Года молодежи.

- Думаю, никому не надо объяснять, почему выбрана именно такая тематика года. У нас Республика молодая – активная и амбициозная, и логично, что мы ставку делаем на вас, - обратился к молодежи Денис Пушилин. - Государству нужна ваша неуспокоенность и увлеченность, дерзость устремлений и энергичность в достижении целей.

Руководитель государства подчеркнул, что в Республике патриотическое воспитание наполнено особым смыслом.

- Именно поэтому оно должно пронизывать школьную программу, особенно уроки истории, литературы, причем и современной тоже, основанной на событиях в Донбассе, участниками которых мы с вами являемся, - говорит Денис Владимирович. - За стенами учебных заведений для молодежи также создается соответствующая культурная среда. Например, в Донецке идет строительство парка «Патриот». Уверен, вы тоже чувствуете, как оживает история, когда посещаете Саур-Могилу, познавательные музеи и памятные места Республики.

Глава ДНР обратил внимание, что в государстве уже началась реализация программы для молодых специалистов. Пушилин попросил молодежь предложить меры по созданию условий для того, чтобы молодые специалисты были заинтересованы работать на предприятиях Республики.

- Речь идет не только о льготах и преференциях, но и о карьерных возможностях, - объясняет Денис Владимирович. - Хочу привести в пример свою администрацию. У нас очень много сотрудников возрастом до 35 лет, наглядный пример – руководитель администрации. Сейчас как никогда у образованных молодых людей есть беспрецедентный шанс использовать возможности социальных лифтов. Я точно знаю и помню: такого, как сейчас, не было никогда.

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