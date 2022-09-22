ВСУ атаковали Киевский район Донецка, погибла девушка

Очевидцы сообщают о прямом попадании в жилой дом недалеко от супермаркета «Авоська», там начался пожар. Фото: ТГ/Кулемзин

ВСУ продолжают наносить удары по Донецку. Огонь ведется из 155-миллиметровой артиллерии натовского образца. По данным мэрии, под обстрелом украинских силовиков находятся Куйбышевский и Киевский район столицы. В последнем в результате обстрела погибла девушка, есть попадания по жилым домам. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- По уточненной информации, погибшая от снарядов украинских боевиков - жительница Киевского района 2003 года рождения, - проинформировал он.

По словам мэра, зафиксированы прилеты в районе Привокзальной площади и возле администрации Киевского района. Кроме того, очевидцы говорят о прямом попадании в жилой дом недалеко от супермаркета «Авоська». Там начался пожар.

- Информация о повреждениях и пострадавших уточняется, - заявил Кулемзин.

Тем временем в результате вечернего обстрела территории Кировского района Донецка во дворе собственного дома был ранен мужчина 1992 года рождения. Число пострадавших от обстрелов ВСУ растет.

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