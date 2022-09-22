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Политика22 сентября 2022 15:18

«Умоляю, не приезжайте в центр!» - В Донецке люди рыдали, предупреждая родных, чтобы не ехали в район Крытого рынка

Жители столицы ДНР вновь пережили жесточайший обстрел
Авторы (2):
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Андрей ТЮТЮНИКОВ
Люди были в шоке от обстрела. ФОТО: ДАН.

Люди были в шоке от обстрела. ФОТО: ДАН.

Центр Донецка давно перестал быть безопасным местом. Никогда не угадаешь – когда прилетит «натовский подарок» и унесет жизни мирных жителей.

Только никогда не бывавший под обстрелом человек думает, что снаряд свистит, потом взрывается с красивым султаном дыма – как в кино. В реальности это режущий уши взрыв, происходящий мгновенно, без предупреждения, сирен и прочего. Вот шли на рынок и на автостанцию люди, ходил транспорт, а потом – стоны раненых, тела убитых. Так живет столица ДНР.

Три минуты после удара ВСУ, легкий дым от места взрыва на фото почти не виден

Три минуты после удара ВСУ, легкий дым от места взрыва на фото почти не виден

Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

- Мы поехали на Крытый рынок днем 22 сентября, - рассказывает редактор «КП» Ольга Гальская. – Обычный день, даже троллейбусы ходили прямо до ж-д вокзала, чего уже не было с неделю. Возле небольшого супермаркета услышали работу ПВО – взрыв в небе. Затем в стороне городской администрации прилетел вражеский снаряд или ракета, тут же – по нам, точнее по Крытому рынку, в метрах стапятидесяти, за рядом магазинчиков. Забежали в первый попавшийся магазин, за нами – еще человек десять. Аккуратно выглядывая из дверей поняли, что «прилет» пришелся на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и Челюскинцев, в район цветочных ларьков. И тут ударил еще один снаряд, уже гораздо ближе, в метрах пятидесяти, около точки по торговле шаурмой.

Сотрудницы магазина ловко командовали – куда проходить. Многие женщины сели на пол, прижали головы, чтобы осколки и стекла не посекли их.

Тут же начали звонить по телефонам, чтобы родные не вздумали ехать в центр. Звонили и детям, мол, не волнуйтесь за маму, скоро придет, на улицу только не выходите!

- Не езди за сэндвичем, я тебя умоляю! Здесь все взрывается, - кричала по телефону одна из женщин своей дочери.

Информация о «прилетах» распространялась моментально от вновь забегавших в магазин. Она была нужна как воздух – никто не мог понять – куда попало, сколько горожан пострадало.

- Залетело в цветочные ларьки… На вход в рынок… За ларьком шаурмы… Попало в маршрутку №38, которая проезжала мимо… Много погибло… - скупые как слова военных сводок слова нарушали тишину магазина, когда заканчивались звонки родным. Никаких лишних разговоров – мы ждали, будет ли еще один «прилет».

Впрочем, нервы у некоторых сдавали.

- Россия, ну помоги же! – плакала женщина, безуспешно пытаясь дозвониться сестре, с которой должна была встретиться на рынке. Подруга ее обнимала и успокаивала.

Пробыв в магазине минут сорок, решили выбраться. У входа молча курил военный, рядом стоял автомобиль с открытым багажником (в попытке защитить заднее стекло от осколков). Водитель прятался у колеса автомобиля. Выжившие бежали к дальней остановке, а на асфальте - вишневые капли крови...

22 сентября погибли как минимум 6 человек, в том числе подросток – девочка 2008 года рождения. Раненые, часть из которых в тяжелом состоянии, доставлены в больницы – по состоянию на вечер известно о шести, преимущественно пассажиров разбитой маршрутки №38.

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