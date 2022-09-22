«Умоляю, не приезжайте в центр!» - В Донецке люди рыдали, предупреждая родных, чтобы не ехали в район Крытого рынка

Люди были в шоке от обстрела. ФОТО: ДАН.

Центр Донецка давно перестал быть безопасным местом. Никогда не угадаешь – когда прилетит «натовский подарок» и унесет жизни мирных жителей.

Только никогда не бывавший под обстрелом человек думает, что снаряд свистит, потом взрывается с красивым султаном дыма – как в кино. В реальности это режущий уши взрыв, происходящий мгновенно, без предупреждения, сирен и прочего. Вот шли на рынок и на автостанцию люди, ходил транспорт, а потом – стоны раненых, тела убитых. Так живет столица ДНР.

Три минуты после удара ВСУ, легкий дым от места взрыва на фото почти не виден Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

- Мы поехали на Крытый рынок днем 22 сентября, - рассказывает редактор «КП» Ольга Гальская. – Обычный день, даже троллейбусы ходили прямо до ж-д вокзала, чего уже не было с неделю. Возле небольшого супермаркета услышали работу ПВО – взрыв в небе. Затем в стороне городской администрации прилетел вражеский снаряд или ракета, тут же – по нам, точнее по Крытому рынку, в метрах стапятидесяти, за рядом магазинчиков. Забежали в первый попавшийся магазин, за нами – еще человек десять. Аккуратно выглядывая из дверей поняли, что «прилет» пришелся на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и Челюскинцев, в район цветочных ларьков. И тут ударил еще один снаряд, уже гораздо ближе, в метрах пятидесяти, около точки по торговле шаурмой.

Сотрудницы магазина ловко командовали – куда проходить. Многие женщины сели на пол, прижали головы, чтобы осколки и стекла не посекли их.

Тут же начали звонить по телефонам, чтобы родные не вздумали ехать в центр. Звонили и детям, мол, не волнуйтесь за маму, скоро придет, на улицу только не выходите!

- Не езди за сэндвичем, я тебя умоляю! Здесь все взрывается, - кричала по телефону одна из женщин своей дочери.

Информация о «прилетах» распространялась моментально от вновь забегавших в магазин. Она была нужна как воздух – никто не мог понять – куда попало, сколько горожан пострадало.

- Залетело в цветочные ларьки… На вход в рынок… За ларьком шаурмы… Попало в маршрутку №38, которая проезжала мимо… Много погибло… - скупые как слова военных сводок слова нарушали тишину магазина, когда заканчивались звонки родным. Никаких лишних разговоров – мы ждали, будет ли еще один «прилет».

Впрочем, нервы у некоторых сдавали.

- Россия, ну помоги же! – плакала женщина, безуспешно пытаясь дозвониться сестре, с которой должна была встретиться на рынке. Подруга ее обнимала и успокаивала.

Пробыв в магазине минут сорок, решили выбраться. У входа молча курил военный, рядом стоял автомобиль с открытым багажником (в попытке защитить заднее стекло от осколков). Водитель прятался у колеса автомобиля. Выжившие бежали к дальней остановке, а на асфальте - вишневые капли крови...

22 сентября погибли как минимум 6 человек, в том числе подросток – девочка 2008 года рождения. Раненые, часть из которых в тяжелом состоянии, доставлены в больницы – по состоянию на вечер известно о шести, преимущественно пассажиров разбитой маршрутки №38.

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