Мобилизацию в ДНР приостановят на время проведения референдума

Мобилизационные мероприятия в Республике будут на время прекращены. Фото: УНМ ЛНР

На время проведения референдума по вопросу о присоединении к России в ДНР приостановят мобилизацию граждан. Об этом сообщил военный комиссар Донецкой Народной Республики Евгений Кучеренко.

От отметил, что в эти дни комиссариаты будут только принимать заявки от добровольцев на несение службы.

- В период с 23 по 28 сентября 2022 года военные комиссариаты приостановят мобилизационные мероприятия и будут осуществлять только прием заявок на добровольное прохождение военной службы по контракту, - пояснил военком.

Напомним, что референдум по вопросу вхождения Донецкой Народной Республики в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Четыре дня голосование будет проводиться за пределами территорий участковых комиссий, то есть на придомовых территориях. И один день - в помещениях участковых комиссий референдума. Такой механизм голосования продиктован стремлением обеспечить максимальную безопасность для граждан ДНР в условиях непрекращающихся обстрелов.

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