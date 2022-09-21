Россия передала ДНР и ЛНР 40 школьных автобусов

ЛНР получила из РФ 20 микроавтобусов для школ. Фото: МОН ЛНР

Министерство транспорта Российской Федерации отправило новые школьные автобусы для детей ДНР. Об этом сегодня сообщил председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

- Первые 20 автобусов уже готовы отправиться в города и районы Республики, чтобы дети из самых отдаленных населенных пунктов могли безопасно и комфортно добираться до школ, — написал он в своем телеграм-канале.

По данным премьера, в ближайшее время в ДНР прибудет еще 75 транспортных средств.

Тем временем, и ЛНР получила из РФ 20 микроавтобусов для образовательных организаций.

- В Республику прибыли 20 микроавтобусов «Газель» в рамках федеральной поставки автотранспорта для образовательных организаций Республики, - говорится в сообщении Министерства образования и науки ЛНР.

Ранее министр образования и науки ЛНР Иван Кусов заявил, что Россия в ближайшее время поставит в ЛНР более 150 автобусов для школ.

Регионы РФ передали школьные автобусы ряду подшефных территорий ЛНР, в том числе Кременной, Новоайдарскому, Новопсковскому районам и другим.

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