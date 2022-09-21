В Мариуполе открыли еще два детских сада

Взрослые и малыши не скрывали радости. Фото: ТГ/Иващенко

Торжественное открытие восстановленных дошкольных учреждений № 72 в поселке Новоселовка и № 150 в Жовтневом районе Мариуполя состоялось сегодня. Об этом сообщил глава администрации города Константин Иващенко.

- Оба детских сада были восстановлены и капитально отремонтированы строителями из Санкт-Петербурга. Теперь здесь могут обучаться более 300 воспитанников, — уточнил Иващенко.

Отмечается, что специалисты заменили уличные детские павильоны, провели укладку новых тротуарных дорожек и установили новое ограждение вокруг территории дошкольных учреждений. В обоих садах готовы к работе современные пищеблоки. Помещения также оборудованы новой мебелью и всеми необходимыми предметами быта.

Ранее сообщалось, что в Орджоникидзевском районе припортового города открылся детский сад, восстановленный специалистами из Тульской области.

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