В ЛНР в результате обстрелов американскими ракетами HIMARS погибли двое жителей, еще шестеро ранены

По Новоайдару ВСУ выпустили 10 американских ракет. Фото: СЦКК ЛНР

Сегодня, 21 сентября, в результате обстрелов Сватово и Новоайдара американскими ракетами HIMARS погибли двое жителей ЛНР, еще шестеро ранены. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

- В 15:15 ВСУ нанесли удар по Сватово с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). В результате обстрела погиб один мирный житель и пять человек получили ранения, - говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ разрушили административное здание и гараж Сватовского подразделения «Луганскгаза».

Также украинские боевики утром обстреляли поселок Новоайдар из РСЗО HIMARS. Было выпущено 10 ракет. Погиб мирный житель 1994 года рождения и один человек ранен.

Кроме того, обстрелом разрушен жилой дом, учебный корпус и общежитие Новоайдарского аграрного колледжа, зернохранилище, склад удобрений и сельхозтехники, восемь единиц сельхозтехники, два легковых и один грузовой автомобиль, а также повреждено четыре жилых дома.

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