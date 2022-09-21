Как в ЛНР готовятся к проведению референдума по вхождению Республики в состав России

В Республиках Донбасса проведут референдум о присоединении к России (архивное фото) Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 21 сентября, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ЛНР Елена Кравченко рассказала, как идет подготовка к проведению референдума по вхождению Республики в состав России. Волеизъявление пройдет с 23 по 27 сентября.

ТРИ НОВОВВЕДЕНИЯ

ЦИК ЛНР на своем первом заседании утвердила порядок подготовки и проведения референдума. Елена Кравченко отметила, что порядок голосования предполагает ряд нововведений. Это проведение голосования в течение пяти дней, организацию голосования вне помещения для голосования, использование сейф-пакетов.

- Данные нововведения необходимы, в первую очередь, для обеспечения безопасности всех участников голосования на референдуме, а также для дополнительного обеспечения защиты результатов голосования, - пояснила председатель ЦИК.

27 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ НА УЧАСТКАХ

Голосование на референдуме будет проводиться 27 сентября на 461 избирательном участке. Все участки оборудованы технологическим оборудованием, имеют опознавательные знаки – вывески.

- У нас впервые особым образом организовано голосование, двумя типами. В помещении на избирательном участке это будет один день, 27 сентября. А с 23 по 26 сентября голосование будет проводиться вне помещения для удобства самих избирателей, для их безопасности, – сказала Кравченко.

Она проинформировала, что участки на придомовой территории будут оборудованы переносными ящиками и кабинками.

- Это будут своего рода палатки. Также будет задействован транспорт, – добавила председатель ЦИК.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПАСПОРТУ УКРАИНЫ И ВРЕМЕННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

Жители ЛНР смогут проголосовать по паспорту Украины и временным удостоверениям.

- На освобожденных территориях будет действовать и паспорт Украины, и паспорт ЛНР, кто получил, - сказала Кравченко.

Она уточнила, что если у кого-то, возможно, сгорели документы или каким-то образом они отсутствуют сейчас, предусмотрена выдача временных удостоверений личности.

- По предъявлению этих удостоверений также будут браться во внимание эти люди, вноситься в дополнительный список. В данном случае надо будет еще написать заявление о том, что они предупреждены об уголовной ответственности за неоднократное голосование, - отметила председатель ЦИК.

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ТАЛОНЫ НЕ НУЖНЫ

Жители ЛНР смогут проголосовать не по месту регистрации без открепительных талонов.

- Открепительные талоны не требуются. Учитывая наши реалии, то, что часть участников референдума проживает не по месту регистрации, придется нам использовать дополнительные списки, куда мы будем вносить сведения об этих гражданах. Соответственно, потом будем переносить в реестр избирателей, - сказала Кравченко.

ЗАЩИТНИКИ РЕСПУБЛИКИ ТОЖЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ

ЦИК ЛНР обеспечит защитникам Республики, находящимся на передовой, возможность принять участие в референдуме.

- Что касается наших ребят, которые сейчас мобилизованы, которые охраняют наши рубежи, они также будут принимать участие в голосовании. Для них создана участковая избирательная комиссия, которая будет выезжать в прифронтовые территории для того, чтобы предоставить возможность нашим ребятам принять участие в референдуме, - заявила Кравченко.

УЧАСТИЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Два наблюдателя из ЛНР будут находиться на каждом избирательном участке.

- Будут наблюдатели, в том числе и иностранные наблюдатели, и наблюдатели от Общественной палаты, которые у нас будут присутствовать на избирательных участках в дни голосования, и также вне помещений для голосования. По иностранным наблюдателям еще рассматриваются заявки. Что касается наших местных наблюдателей, это по два наблюдателя на каждый избирательный участок, - сказала председатель ЦИК.

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ БУДЕТ 181 УЧАСТОК

ЦИК ЛНР сформировала территориальную комиссию по проведению референдума на территории РФ.

- Она будет находиться, ориентировочно, в Ростовской области. Будет создан 181 избирательный участок на территории Российской Федерации, которые будут обеспечивать возможность нашим гражданам принять участие в проведении референдума, - сказала руководитель ЦИК.

Напомним, что в Ростовской области наибольшее количество беженцев из ДНР и ЛНР.

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