Парламент ДНР может в самые сжатые сроки войти в русло российского правового поля

Владимир Бидёвка сообщил, что работа по синхронизации ведется в Республике на протяжении шести лет. Фото: НС ДНР

Приведение законодательства ДНР в соответствие с российским находится на завершающей стадии. Об этом сегодня заявил председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

- Со всей ответственностью могу заявить, что данный процесс находится на завершающей стадии. Думаю, в течение нескольких пленарных заседаний мы могли бы его завершить, — сказал Бидёвка.

Он добавил, что с 2016 года в ДНР начали работу по синхронизации, а затем гармонизации законодательства с законодательством Российской Федерации. На сегодня ряд законов очень похожи на российские. Это Гражданский кодекс, Земельный кодекс и многие другие основополагающие законы, которые гармонизированы с законодательством России.

- Поэтому сейчас могу сказать совершенно ответственно, что парламент готов в самые сжатые сроки войти в русло российского правового поля, – резюмировал Владимир Бидёвка.

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