Верхнекальмиусская фильтровальная станция обесточена из-за обстрела со стороны украинских боевиков

Украинские войска регулярно обстреливают ключевые объекты водоснабжения в ряде городов Республики. Фото: архив КП «Вода Донбасса»

Верхнекальмиусская фильтровальная станция приостановила работу из-за отсутствия электричества после обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- ВФУ обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища. В результате обстрела обесточена фильтровальная станция, — сказано в сообщении.

Украинские войска регулярно обстреливают ключевые объекты водоснабжения в ряде городов Республики. Из-за этого возникли проблемы с водоснабжением в Донецке, Макеевке, Горловке и других городах ДНР.

В Донецке вода подается по графику - на два часа раз в три дня. В частности, сегодня подача воды должна была состояться с 19:00 до 21:00 в Ворошиловский и Калининский, частично Киевский, Кировский, Куйбышевский, Буденновский и Ленинский районы города. Теперь и этот график может быть сорван.

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