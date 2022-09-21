Спикер парламента ЛНР: Многочисленные встречи показали, что жители поддерживают референдум о вхождении в состав РФ

Голосование в ЛНР будет проводиться с 23 по 27 сентября. Фото: архив ЛИЦ

Многочисленные встречи с населением Республики показали, что жители ЛНР поддерживают проведение референдума о вхождении в состав РФ. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.

- Проведя несколько тысяч собраний в трудовых коллективах, несколько десятков встреч непосредственно с населением по линии депутатского корпуса, мы уверены, что настрой среди жителей ЛНР отобразится и на результат референдума. Это была не прихоть политиков, это жители, которые сплотились, все восемь лет ждали этого момента, – сказал Мирошниченко.

Спикер парламента подчеркнул, что настроения более чем оптимистичные, есть уверенность в положительном результате.

Напомним, депутаты Народного Совета ЛНР 20 сентября приняли закон «О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации». Волеизъявление будет проводиться с 23 по 27 сентября.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в ЛНР готовятся к проведению референдума по вхождению Республики в состав России

Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко детально рассказала о порядке голосования на референдуме (подробнее)