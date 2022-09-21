В ЛНР рассказали, какие будут нововведения в голосовании на референдуме

Председатель ЦИК Елена Кравченко отметила, что порядок голосования на референдуме предполагает ряд нововведений. Фото: ЛИЦ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ЛНР на своем первом заседании утвердила порядок подготовки и проведения референдума по вопросу вхождения Республики в состав Российской Федерации. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября.

Также были приняты решения ЦИК ЛНР об образовании участков референдума, о формировании территориальных комиссий Республики, о списке документов, удостоверяющих личность участника референдума, об использовании сейф-пакетов, об утверждении форм документов, применяющихся при подготовке и проведении референдума.

Председатель ЦИК Елена Кравченко отметила, что порядок голосования на референдуме предполагает ряд нововведений. Это проведение голосования в течение пяти дней, организацию голосования вне помещения для голосования, использование сейф-пакетов.

- Данные нововведения необходимы, в первую очередь, для обеспечения безопасности всех участников голосования на референдуме, а также для дополнительного обеспечения защиты результатов голосования, - пояснила председатель ЦИК.

Тем временем, председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко соообщил, что Республика на 100% подготовилась к проведению референдума по вопросу вхождения Республики в состав РФ.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Россия, мы возвращаемся домой!»: Что говорят люди в Донбассе о референдуме по вхождению в состав РФ

«Комсомолка» запустила опрос и узнала у жителей, что они думают о референдуме, который состоится с 23 по 27 сентября (подробнее)