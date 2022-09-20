В ДНР голосование на референдуме о вхождении в состав России будет длиться 5 дней

Учитывая короткие сроки подготовки, онлайн голосование в Республике не будет проводиться Фото: Олег ЗОЛОТО

Пять дней отводятся для голосования на предстоящем референдуме по вопросу присоединения ДНР к России. Из них четыре дня отведены на голосование на придомовых территориях и всего один - на участках. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Владимир Высоцкий.

Напомним, ранее в ДНР назначили даты проведения референдума о присоединении к России - он состоится с 23 по 27 сентября. Сообщалось также, что голосование пройдет в смешанном формате.

- В этот период голосование будет идти на придомовых территориях - четыре дня, на участках - в один день, - заявил руководитель Центризбиркома.

Отметим, что ранее Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что учитывая короткие сроки подготовки, онлайн голосование не будет проводиться.

- Это будет многодневное голосование, исходя из необходимости соблюдения мер безопасности для наших граждан. Пока решили все же к электронному голосованию не прибегать, с учетом коротких сроков на подготовку, технической оснащенности для нас это было бы затруднительно, - заявил Пушилин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Проголосовать на референдуме о присоединении к России жители ДНР смогут прямо у своего дома

Согласно закону, для граждан Республики будут созданы максимально комфортные условия для волеизъявления (подробнее)