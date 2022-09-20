В ДНР голосование на референдуме о присоединении к России будет смешанным

В Республике предусмотрели возможность проведения голосования как в один день, так и в течение нескольких дней Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Голосование на референдуме о присоединении ДНР к России пройдет в смешанном формате. Об этом сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что такое решение было принято, исходя из соображений безопасности.

- Это будет голосование смешанное с учетом безопасности, которую нам необходимо предоставить для всех граждан, которые будут принимать участие. Основное время, которое мы заложили для референдума, это голосование, которое будет проводиться вне избирательных участков, чтобы не создавать массовое скопление людей, и один день уже непосредственно для тех, кто хотел бы проголосовать на участке. Меры безопасности будут предоставлены, - подчеркнул Глава ДНР.

Напомним, ранее сообщалось, что Денис Пушилин обратился к Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав РФ. Глава Республики не сомневается в положительном итоге референдума.

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