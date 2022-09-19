В Донецке на площади Бакинских Комиссаров в результате обстрела ВСУ погиб известный продавец шаурмы Хаттаб

На Бакинах 13 мирных жителей погибли, еще восемь – ранены

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил предварительные данные о жертвах сегодняшнего артудара ВСУ по площади Бакинских Комиссаров в Донецке. В результате военного преступления 13 мирных жителей погибли, еще восемь – ранены.

На одну из центральных площадей столицы прилетело три снаряда 155-го калибра. Один из них разорвался перед продуктовым магазином «Джем», что рядом с остановкой общественного транспорта.

На остановке погибла женщина и двое детей. Территория возле «Джема» была буквально усеяна трупами. Среди погибших – любимец молодежи продавец из торговой точки «Гриль» Хаттаб (см. видео Управления народной милиции). Хаттаб умел слушать, не участвуя в распространении сплетен. За это его многие от млад до стар любили и уважали.

По данным Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, Куйбышевский район получил такие разрушения. Пр. Богдана Хмельницкого, 1 (торговый центр «Дивный город»); пр. Богдана Хмельницкого, 2 (магазин «Джем», поврежден автомобиль); пр. Панфилова, 112 «в» (магазин «Золушка», «Гриль»); пр. Офицерский, 72 (магазин «Свежее мясо»); пр. Александра Матросова, 1 (прямое попадание в многоквартирный жилой дом, поврежден газопровод).

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