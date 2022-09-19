Обстрел площади Бакинских Комиссаров в Донецке: поступила информация еще о восьми жертвах

Последствия обстрела центра Донецка

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о раненых сегодня восьми мирных жителях на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка. Ранее сообщалось по меньшей мере о тринадцати погибших гражданских, в том числе о двоих детях, на Бакинах. Данные о пострадавших в результате артудара ВСУ продолжают поступать.

По информации Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), Куйбышевский район получил следующие разрушения.

- Пр. Богдана Хмельницкого, 1 (торговый центр «Дивный город»); пр. Богдана Хмельницкого, 2 (магазин «Джем», поврежден а втомобиль); пр. Панфилова, 112 «в» (магазин «Золушка», «Гриль»); пр. Офицерский, 72 (магазин «Свежее мясо»); пр. Александра Матросова, 1 (прямое попадание в многоквартирный жилой дом, поврежден газопровод), - говорится в сводке военных экспертов СЦКК ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецк под украинским обстрелом из натовской артиллерии: На площади Бакинских Комиссаров погибли 13 мирных жителей, в том числе двое детей

Украинские боевики с самого утра бьют по столице Республики 155-миллиметровыми натовскими боеприпасами (подробнее)