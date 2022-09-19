ВСУ обстреляли площадь Бакинских Комиссаров в Донецке, по предварительным данным - погибли 13 мирных жителей

Под огонь ВФУ попал магазин "Джем". Фото: Телеграм/Донецк

Украинские вооруженные формирования обстреляли площадь Бакинских Комиссаров, что в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Украинские боевики с позиций в Нетайлово продолжают наносить удары по жилым кварталам Куйбышевского района города с применением артиллерии НАТО калибром 155 миллиметров, - говорится в сообщении.

Под обстрел ВФУ попали гражданская инфраструктура и дома. Снаряды попали и в магазин «Джем».

- По предварительным данным, в результате карательного обстрела на пл. Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан. Количество раненых уточняется, - сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Ранее сообщалось, что под артиллерийский обстрел украинских боевиков попал Киевский район, в стороне "Маяка". Под огнем продолжает находиться и Петровский район столицы.

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