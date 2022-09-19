ВСУ за сутки 53 раза обстреляли ДНР: под огнем оказались двенадцать городов и поселков

Последствия обстрела

ВСУ за сутки 53 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 251 боеприпас. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались: Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Новобахмутовка, Железная Балка, Широкая Балка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский, Кировский и Центрально-городской районы), Еленовка и Докучаевск, - говорится в сводке СЦКК.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели пяти мирных жителей в Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили шестнадцать гражданских, в том числе трое детей, в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Макеевке, Минеральном, а также в ранее освобожденной Волновахе.

Повреждены шестнадцать домостроений в Петровском, Кировском, Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Макеевке и Горловке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры. Противник применял РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танки, минометы 120 мм.

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