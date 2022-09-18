В МЧС ДНР наградили сотрудников, спасших жизни сослуживцев при обстреле в поселке Рубцы

11 сотрудников ведомства получили награды за проявленный героизм. Фото: пресс-служба МЧС ДНР

Министр МЧС Донецкой Народной Республики Алексей Кострубицкий наградил 11 сотрудников ведомства. Они спасли своих коллег при обстреле места дислокации МЧС в селе Рубцы Краснолиманского района ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

— Я хотел бы поблагодарить каждого из вас лично за то, что вы делали и сделали. Вы — настоящие герои! Да, иногда нам приходится спасать не только гражданское население Республики, но и самих себя, — подчеркнул Кострубицкий.

Также четверо пожарных удостоились наградами «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».

Напомним, что обстрел поселка Рубцы в Краснолиманском районе ДНР произошел первого сентября. Тогда украинские боевики намеренно ночью обстреляли здания, где находились спасатели и медики. В результате 13 сотрудников МЧС погибли, еще девять — получили ранения. Простились с погибшими 3 сентября.

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