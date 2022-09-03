В ДНР простились с погибшими под обстрелом в Рубцах спасателями

Погибших сотрудников МЧС провели в последний путь. Фото: МЧС ДНР

В селе Рубцы Краснолиманского района ДНР простились с погибшими под обстрелом 13 сотрудниками МЧС. Похороны спасателей прошли в присутствии руководства профильных ведомств трех стран - на панихиду по погибшим приехали главы МЧС ДНР и ЛНР Алексей Кострубицкий и Евгений Кацавалов, а также замглавы МЧС России Николай Гречушкин. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Донецкой Народной Республики.

- Подло ночью был нанесен ракетный удар. Я уверен, что те, кто к этому причастен, понесут заслуженную кару. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. Мы всегда будем помнить наших братьев, - отметил руководитель донецкого министерства Алексей Кострубицкий.

В свою очередь, Николай Гречушкин выразил соболезнования от лица россиян и отметил, что дети погибших спасателей смогут поступить в учебные заведения МЧС РФ без конкурса.

Напомним, 1 сентября украинские боевики нанесли преднамеренный артудар по зданиям спасателей и медиков ДНР в селе Рубцы Краснолиманского района. В результате 13 сотрудников МЧС погибли, девять получили ранения. Среди погибших был врач реанимационно-противошоковой группы.

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