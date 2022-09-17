В ДНР построят завод по производству и розливу питьевой воды

Производство будет запущено в городе Старобешево, где уже установлена строительная площадка. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Чтобы бутилированная вода не росла в цене и ее в Республике хватало всем жителям, в ДНР приняли решение построить завод по производству и розливу питьевой воды. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что производство будет запущено в городе Старобешево, где уже установлена строительная площадка. Сегодня руководитель Республики ее осмотрел. Максимально возможный объем питьевой воды, которую здесь планируют производить и разливать, составит 556 тысяч литров в сутки.

- Производство нужно запустить как можно быстрее, поэтому прошу все соответствующие службы излишне не бюрократизировать процесс, - призвал Денис Пушилин.

Напомним, ранее Глава ДНР сообщил, что процедура выдачи питьевой воды в школах будет упрощена. Денис Пушилин рассказал об усилении контроля за графиком подачи воды в дома. Он также отметил, что поставил задачу в ближайшее время организовать чат-бот по проблемам с водой.

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