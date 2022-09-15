Глава ДНР сообщил, что процедура выдачи питьевой воды в школах будет упрощена

Денис Пушилин сообщил, что проверил ситуацию с соблюдением графика подачи воды. Фото: АГ ДНР

Процедура выдачи питьевой воды в школах ДНР будет упрощена. Об этом сегодня заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Проверил ситуацию с соблюдением графика подачи воды, могу сказать, что по факту ситуация очень сильно отличается от того, что мне попадает в отчеты. Мы понимаем, что воды недостаточно, но графики должны соблюдаться. Люди должны понимать, когда будет вода, пусть и в ограниченном количестве, это касается технической воды. Появились мысли, как упростить выдачу питьевой воды в школах. Важный вопрос для тех, кто без прописки, но нужно реагировать на фактическое место проживание. Предложение, как этот вопрос закрыть, будет реализовано, — отметил Пушилин.

Он сообщил, что поставил задачу в ближайшее время организовать чат-бот по проблемам с водой.

Напомним, проблемы с питьевой водой в Республике начались в феврале после обстрелов украинскими войсками ключевых объектов водоснабжения. В крупных городах - Донецке, Макеевке, Горловке - вода населению подается по специальному графику или не подается вовсе. Периодически жителям бесплатно подвозят питьевую и техническую воду. Питьевая выдается в школах по паспортам.

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