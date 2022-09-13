Российские специалисты обследуют потенциально опасные промзоны в ДНР

На Горловском химзаводе все опасные отходы от производства хранятся на территории предприятия. Фото: ГП «Стирол»

Российские специалисты оценят экологическую обстановку в потенциально опасных промышленных зонах ДНР и определят возможные риски для окружающей среды и населения. Об этом сообщил во время брифинга в ДАН председатель Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики Роман Кишкань.

Он отметил, что в Донецк выехали представители войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ. В обследовании объектов им помогают экологи Республики.

Известно, что специалисты уже посетили территорию меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе, Горловский химзавод и Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию.

Наиболее сложным в техногенном плане считается первый из них - на металлургическом комбинате очистными установками оборудованы только четверть источников выбросов. Даже если предприятие не восстановят, серьезную опасность по-прежнему будут нести шламонакопитель, шлаковый отвал, золоотвал и полигон промышленных отходов. Их необходимо рекультивировать.

Наиболее сложным в техногенном плане считается металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе Фото: Дмитрий СТЕШИН

Специалисты обследовали эти объекты, а также взяли пробы морской воды из акватории, которая примыкает к дамбе шламонакопителя. Их проанализируют в лаборатории.

- После тщательного анализа будет возможно вынести заключения относительно дальнейшего использования территории, а также дать рекомендации по переработке и рекультивации для устранения экологического вреда, - сказал эколог.

На Горловском химзаводе, который прекратил свою работу еще в 1990-х годах, все опасные отходы от производства и остатки химических веществ хранятся на территории предприятия. Известно, что в 2013 году там оставалось более 2500 тонн химикатов и 30 тонн тротила. Емкости для хранения находились в аварийном состоянии, это могло спровоцировать попадание ядовитых веществ в грунтовые воды.

Из тела могильника также были взяты пробы, как и с водотоков вокруг.

- С помощью экспресс-метода прямо на месте была проанализирована проба из наблюдательных скважин - прибор не выявил каких-либо превышений. Остальные пробы были отправлены в лабораторию для дальнейшего анализа, - пояснил глава экологического комитета.

Он рассказал также о ситуации, сложившейся сейчас на Верхнекальмиусской фильтровальной станции. Ее неоднократно останавливали в связи с критически низким уровнем воды в концевом участке канала Северский Донец - Донбасс, а также вследствие обстрелов. Специалисты из России рекомендовали перейти на более современный метод обеззараживания воды - вместо хлора использовать гипохлорита натрия.

Уточняется, что на проведение всех анализов уйдет около месяца. В регионе расположены еще 14 потенциально опасных объектов, но они находятся в неподконтрольной части Республики. Речь идет о химическом заводе в Славянске, который также закрыт, Авдеевском коксохимзаводе, Дружковском метизном, Дзержинском фенольном и Константиновском химическом заводах.

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