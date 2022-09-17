За сутки на территории ДНР под обстрелами были ранены 4 мирных жителя

Последствия обстрела улицы Шведова в Куйбышевском районе Донецка, в результате которого был ранен мужчина. Фото: t.me/dnronline

Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях в результате обстрелов со стороны украинских войск. Так, по данным Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, за прошедшие сутки на территории ДНР под обстрелами были ранены 4 человека.

- За минувшие сутки, с 08:00 16 сентября до 08:00 17 сентября, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики ранения получили 4 мирных жителя, - проинформировали там.

Уточняется, что при обстреле Петровского района Донецка ранения получили мужчина 1969-го и женщина 1953 годов рождения. В Куйбышевском районе по улице Шведова пострадал мужчина. А при обстреле поселка Старомихайловка, расположенного в западной части столицы, по улице Комарова был ранен мирный житель 1956 года рождения.

Напомним, что при обстреле Донецка были повреждены также две больницы. Оба медучреждения находятся в Петровском районе города - это ЦГБ № 14 и психиатрическая больница № 1.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Луганске в результате теракта погибли Генпрокурор ЛНР и его заместитель

Жизни людей унес взрыв, прогремевший в здании Генпрокуратуры (подробнее)