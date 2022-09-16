ВСУ обстреляли две больницы в Донецке, ранены люди

Оба медучреждения находятся в Петровском районе столицы. Фото: Минздрав ДНР
Две больницы Донецка были повреждены в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.
Градоначальник отметил, что оба медучреждения находятся в Петровском районе столицы.
- В Петровском районе в результате обстрела повреждено остекление зданий двух медицинских учреждений - ЦГБ № 14 и психиатрической больницы № 1, - проинформировал он.
В результате обстрела пострадали мирные люди.
- Так в районе городской больницы № 14 ранения получили двое мирных жителей - мужчина 1969 года рождения и женщина 1953 года рождения, - уведомил Алексей Кулемзин.
Сообщается также, что было повреждено остекление многоквартирного дома, расположенного в квартале Тихий. Кроме того, при обстреле Петровского района Донецка оказались обесточенными поселок Александровка и село Кременец.
- Без электроэнергии остались 1220 абонентов, - написал мэр.
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