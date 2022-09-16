В школах Донецка начали выдавать продуктовые наборы для учащихся

Выдача пищевых продуктов осуществляется согласно решению властей Фото: Мария ЛЕНЦ

В школах Донецка начали поэтапно выдавать продуктовые наборы для школьников 1-4 классов и льготной категории учащихся до 11 класса. Выдача пищевых продуктов осуществляется согласно Указу Главы ДНР №484 от 27 августа 2022 года «Об обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования». Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Мэр уточнил, что состав продуктов питания был определен методическими рекомендациями, предоставленными Министерствами образования и здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Регулярность выдачи пищевых продуктов в наборе - 1 раз в 20 рабочих дней. Для получения продуктовых наборов вас пригласят представители школы по графику, - пояснил Алексей Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР утвердили новые суммы на бесплатное питание учеников начальных классов. Для школьников Республики будет выделено на завтрак 76,45 рубля на ребенка и на обед - 107,03 рубля.

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