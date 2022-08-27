В ДНР утвердили новые суммы на бесплатное питание учеников начальных классов

Бесплатное питание будет в начальных классах - с первого по четвертый Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава ДНР Денис Пушилин утвердил новые суммы на организацию бесплатного питания в начальных классах школ Республики. Об этом говорится в тексте указа № 484 от 27 августа, опубликованном на официальном сайте руководителя государства.

Правительству Республики при участии местных администраций поручено организовывать бесплатное питание в начальных классах с первого по четвертый на следующие суммы: завтрак — 76,45 рубля на ребенка и обед — 107,03 рубля на ребенка.

Напомним, в Луганске прошла Августовская педагогическая конференция, в ходе которой стало известно, какие российские стандарты введут в школах ДНР и ЛНР с 1 сентября.

- С 1 сентября на Луганскую и Донецкую Республики распространяются российские правила о том, что младшие классы - обязательное бесплатное горячее питание. Вопрос готовности к этому, особенно на освобожденных территориях. Понятно, что это не может быть с риском для здоровья ребят. Поэтому речь о том, что, если где-то блок кухни и столовой к этому не готов, значит это какой-то набор, который привозится в готовом виде и раздается, - отметил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

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