Горячее питание, пункты охраны и денежные выплаты: Какие российские стандарты введут в школах ДНР и ЛНР с 1 сентября

Учебные заведения перейдут на российские образовательные стандарты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Луганске прошла Августовская педагогическая конференция, в ходе которой стало известно, какие российские стандарты введут в школах ДНР и ЛНР с 1 сентября. Об этом сообщили в Луганском информационном центре со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко.

Так, уточняется, что учащиеся начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Учащихся начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием Фото: Алексей БУЛАТОВ

- С 1 сентября на Луганскую и Донецкую Республики распространяются российские правила о том, что младшие классы - обязательное бесплатное горячее питание. Вопрос готовности к этому, особенно на освобожденных территориях. Понятно, что это не может быть с риском для здоровья ребят. Поэтому речь о том, что, если где-то блок кухни и столовой к этому не готов, значит это какой-то набор, который привозится в готовом виде и раздается, - отметил чиновник.

Кроме того, сообщается, что согласно распоряжению Президента России Владимира Путина в учебных заведениях создадут дополнительные меры безопасности. Для этого в школах будут организованы пункты охраны.

- Метод решения может быть разным. Где-то это Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики, где-то это могут быть частные охранные предприятия, где-то это может быть поддержка и помощь со стороны МВД России или Росгвардии, но мы должны понимать, что два человека с оружием должны быть на входе в каждую школу в обязательном порядке, - заявил Сергей Кириенко.

Представитель администрации президента РФ также поднял вопрос об обеспечении школ компьютерной техникой. По его словам, Министерство просвещения России исходило из той ситуации, что компьютерные классы сейчас полностью отсутствуют на освобожденных территориях, поэтому их закупали централизованно. В других случаях - там, где такие классы есть, было решено их обновить и добавить. Этим займутся шефы - российские регионы.

- Знаю, что Москва закупила уже больше 300 компьютерных классов, которые будут закрывать потребность по школам на своих подшефных территориях, - сказал он.

Помимо этого, в республиках выстроят систему обеспечения выплатами семей школьников. Так, сообщается, что согласно решению российских властей будут предоставлены выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям, воспитывающим детей в возрасте от шести до восемнадцати лет, которые не позже 15 сентября приступят к обучению в школах ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. Выплаты начислят до 1 октября.

Семьи со школьниками смогут претендовать на денежные выплаты от государства Фото: Артем КИЛЬКИН

- Нам предстоит с коллективами школ колоссальная работа, потому что надо выстроить систему, как после 1 сентября директора школ подтверждают списочный состав, после чего... с помощью Правительства России нужно будет обеспечить оперативное выделение денег, перечисление их там, где есть счета и карточки, выдачу наличными там, где их нет. Это такая большая работа, но сделать ее надо быстро, - подчеркнул Сергей Кириенко.

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