Семьям школьников Донбасса и освобожденных территорий выплатят по 10 тысяч рублей

Единовременная выплата стала приятным сюрпризом для учеников и родителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент Владимир Путин дал поручение до 1 октября выплатить школьникам ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины по 10 тысяч рублей. Есть одно условие: школьник должен начать (или продолжить) обучение в школе до 15 сентября, и тогда компенсацию за него получит один из его родителей.

Выплата положена, помимо школьников Донбасса, жителям освобождённых районов Запорожской, Харьковской и Херсонской областей (там, где сформированы и действуют военно-гражданские администрации РФ). Компенсация положена детям с 6 лет (если ребенку исполнилось шесть до 1 сентября 2022 года) и до 18 лет. Срок исполнения поручения Владимира Путина – до 1 октября этого года.

- Для нас это огромное подспорье! – говорит жительница Макеевки Елена Власенко. – Сын идет в первый класс, все нужно покупать с нуля. И хоть пенсии и зарплаты потихоньку поднимают, но в магазинах ценники увеличивают чуть ли не каждый день. Надеемся получить единовременную выплату и покрыть затраты.

Напомним, что школы ДНР, ЛНР и освобожденных территорий с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты. Ведется переподготовка около 15 тысяч учителей. Учебники для школ бесплатно завозятся из России. Также школьники из многодетных и малообеспеченных семей получают гуманитарную помощь от всероссийской партии «Единая Россия».

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