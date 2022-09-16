В здании Генеральной прокуратуры ЛНР прогремел взрыв

Третий этаж здания получил повреждения. Фото: t.me/gplnr

В здании Генеральной прокуратуры ЛНР прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили в Луганском информационном центре.

Уточняется, что третий этаж прокуратуры получил повреждения. Сотрудники ведомства были эвакуированы, на месте происшествия работают спецслужбы - медики, представители МЧС и МВД, в том числе специалисты-саперы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике 26 августа разведывательной ротой 1 АК УНМ ДНР была уничтожена диверсионного-разведывательная группа во главе с помощником начальника разведки 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Б. Хмельницкого ВСУ Вячеславом Матвеевым (позывной «Тигр»).

Позже стало известно о второй диверсионной группе, действующей в районе Зайцево. Ее задачами были диверсии в тылу. 7 сентября ДРГ была уничтожена бойцами 1 армейского корпуса Управления Народной Милиции ДНР.

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